Из Авдеевки эвакуировали 150 человек, из них половина - дети

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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В 8 утра 2 февраля теплоснабжения в городе, где проживает около 22 тыс. лиц, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов тепла, температура в квартирах – 15-17 градусов тепла.

Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва. Для обеспечения подачи воды на насосной станции Авдеевка установлена электростанция ГСЧС мощностью 200 кВт.

1 февраля подразделения ГСЧС организовали подвоз питьевой воды и коммунальными службами - технической воды.

Централизованного электроснабжения нет. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГСЧС.

Функционирует один пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 — от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, к которым обратилось более 4,5 тыс. человек, питание обеспечивают три полевые кухни.

На заседании государственной комиссии по ситуации в Авдеевке Донецкой области председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что количество автобусов на случай эвакуации граждан увеличена с 80 до 180. Спланировано работу железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что 1 февраля из Авдеевки эвакуировали 132 мирных жителя, из них 70 детей.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

Вечером 1 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.