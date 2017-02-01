В Авдеевке началась добровольная эвакуация

Около 9 утра в среду из Авдеевки, которая оказалась в эпицентре обстрелов, выехали автобусы с людьми, которые добровольно хотят покинуть город. Об этом сообщил корреспондент ТСН.

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Первые автобусы отправятся около 9:00. По информации канала, вечером с просьбам об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.

Как сообщается на странице ДонбасЅОЅ в Facebook, по городу появились объявления: желающим предлагают вывезти детей в лагерь "Изумрудный город" в Святогорске. Сбор 1 февраля в 8 утра, на стадионе.

Также стало известно, что городской транспорт в Авдеевке частично не работает - 28 и 28а маршрут не ходит, 26 - под вопросом.

В некоторых районах нет электричества, перебои со связью, не везде есть интернет. Отремонтировать перебитую линию электропередач накануне не смогли, потому что российская сторона не дала письменного подтверждения прекращения огня в зоне работ.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения.

В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение. По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.