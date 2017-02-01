Министр соцполитики выступил против блокады Донбасса

Об этом Рева заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий. Все эти предприятия, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, являются госпредприятиями Украины, действуют по ее законам и платят налоги в бюджет Украины. Они поставляют тот уголь, на котором сегодня работают наши тепловые электростанции", - заявил Рева.

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По словам министра, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет.

"Правда в том, что Украина не торгует с "ДНР" и "ЛНР" и не торгует с бандитами. Мы получаем продукцию, которая производится на наших украинских предприятиях", - добавил министр.

Также министр связал торговую блокаду Донбасса с блокированием въездов в Киев с требованием принять закон №5567, который продолжает срок пребывания нерастаможенных машин с иностранными номерами.

"Была перед этим еще одна блокада в Киеве, когда требовали внести изменения в закон и разрешили пользоваться нерозмитнененими машинами, платя символические пошлины. Если вы просмотрите фамилии депутатов на обоих блокадах, то увидите совпадение. И когда идет дискуссия по этому закону сегодня, то моя гипотеза - что это тоже один из вариантов давления с целью добиться принятия того закона, который бы позволил ввозить контрабандный товар на нашу территорию, или создать льготные условия для ввоза автомобилей на нашу территорию", - заявил Рева.