"Блатные", "опера" и "банщики": нардеп опубликовал аудио разговора Кивы с "вором в законе" Вольдемаром (запись)

Народный депутат Евгений Дейдей опубликовал аудиозапись разговора якобы Ильи Кивы, когда он занимал должность руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и наркоторговца по кличке Вольдемар.

Запись парламентарий выложил на своей странице в Facebook.

В частности, из опубликованного отрывка разговора можно понять, что мужчины договариваются о передаче информации и «сливе» Вольдемаром данных о наркоторговцах.

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Кива:

"Я просмотрел информацию, которую вы это ... честно, она на столько это ... это уровень опера. Мы посмотрели. Если бы фамилии там есть, проскакивают. Это низ. Мы посмотрели там. Фамилии оперативников проскакивают. Блатных с которыми они там".

Вольдемар:

"Понятно"

Кива:

"Блатные, не блатные кто они там ... банщики есть. Но для того, чтобы переворачивать ситуацию нужны люди намного выше."

Вольдемар:

"Я понимаю. Ты даешь команду я и по ним подгоню."

Кива:

"Нет, послушай меня. Я тебе дам кому сливать."

Вольдемар:

"А я дам тому, кто будет на месте передавать. Чтобы с ним контактировать."

Кива:

"Конечно."

«Дальше идут заверения в обоюдной дружбе и рассуждения о том, что это не игра одного дня. У Кивы с Вольдемаром должна быть длинная и плодотворная работа», - прокомментировал разговор Дейдей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции.

Согласно документу, Кабинет министров решил ликвидировать как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.