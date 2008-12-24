Китай переориентирует экспорт на развивающиеся страны

Китай планирует для сохранения стабильности экономики переориентировать экспорт на развивающиеся страны, рынки которых в меньшей степени подвержены негативному влиянию мирового финансового кризиса, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра коммерции КНР Чэнь Дэмина.

"Нам необходимо активно действовать на других рынках с тем, чтобы сократить потери экспорта в три ведущие экономики мира", - цитирует словам министра газета "Чайна Дэйли".

По его словам, предстоящий год рисует "мрачные перспективы для китайского экспорта". По его мнению, "экспорт в развивающиеся рынки сегодня также становится все более сложной задачей".

Чэнь Дэмин, выступая во вторник на рабочем совещании в Пекине, напомнил, что в настоящее время более 60% китайского экспорта приходится на США, ЕС и Японию, страны, наиболее сильно пострадавшие от мирового финансового кризиса. В этой связи он призвал китайский бизнес "всецело осознать значение развивающихся рынков" в Азии, Среднем Востоке и Южной Америке.

По последним данным, на фоне мирового кризиса обороты торговли Китая с развивающимися странами показывают уверенный рост. За 11 месяцев текущего года товарооборот между КНР и Индией увеличился на 41,6% и достиг показателя 48,8 миллиарда долларов. Для сравнения: американо-китайская торговля выросла в этот же период лишь на 11,6%.

Данные китайского таможенного управления свидетельствуют, что в ноябре в условиях мирового финансового кризиса впервые с 2001 года было зафиксировано сокращение объемов экспорта. В ноябре текущего года экспорт Китая составил 114,99 миллиарда долларов, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2007 года.

РИА “Новости”