Местонахождение политзаключенного Клыха в России неизвестно более трех недель - адвокат

Информацию о местонахождении в России политзаключенного украинца Станислава Клыха. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, передает «Громадське».

"Его больного увезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха сейчас беспокоит очень сильно, потому что человек и раньше имел проблемы со здоровьем и физическим, и психическим", — сообщил адвокат.

Сейчас ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать любую информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.

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"В России действует такое условие этапирования, что никто не обязан сообщать ни семью, ни адвоката, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем", — сказал Новиков.

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации незаконно осужденного украинца Николая Карпюка доставили до Владимирского централа. Об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков.

Новиков сообщил, что Карпюк находится на карантине.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", – написал он.