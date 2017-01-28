Незаконно осужденного в России Карпюка привезли в Владимирский централ - адвокат
Адвокат сообщил, что у украинца был консул.
В Российской Федерации незаконно осужденного украинца Николая Карпюка доставили в Владимирский централ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский адвокат Илья Новиков.
Новиков сообщил, что Карпюк находится на карантине.
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"Николай Карпюк в Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", – написал он.
Как сообщал УНИАН, Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка до 20 и 22,5 лет заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.
Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 – начале 1995 года сам принимал в них участие. Министерство юстиции не раз направляла в Россию запросы о передаче Карпюка и Клиха в Украину.
10 января стало известно, что незаконно осужденного в РФ Станислава Клиха этапировали из Грозного в Челябинск.
В то же время местопребывание еще одного политзаключенного Николая Карпюка было неизвестно.