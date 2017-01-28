Незаконно осужденного в России Карпюка привезли в Владимирский централ - адвокат

В Российской Федерации незаконно осужденного украинца Николая Карпюка доставили в Владимирский централ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский адвокат Илья Новиков.

Новиков сообщил, что Карпюк находится на карантине.

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"Николай Карпюк в Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", – написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка до 20 и 22,5 лет заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 – начале 1995 года сам принимал в них участие. Министерство юстиции не раз направляла в Россию запросы о передаче Карпюка и Клиха в Украину.

10 января стало известно, что незаконно осужденного в РФ Станислава Клиха этапировали из Грозного в Челябинск.

В то же время местопребывание еще одного политзаключенного Николая Карпюка было неизвестно.