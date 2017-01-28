Парубий призвал украинцев в День памяти Героев Крут вспомнить всех воинов, отдавших жизнь за Украину

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев в День памяти Героев Крут, который отмечается 29 января, вспомнить всех воинов, отдавших жизнь за Украину.

Об этом говорится в обращении спикера по случаю Дня памяти Героев Крут, обнародованном на сайте парламента.

"Уже века почти непрерывно идет война с извечным врагом Украины – Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства. Но враг как столетие тому назад, так и сегодня не учел главного – духа наших воинов. Круты и Бахмач – две маленькие железнодорожные станции – стали вечными символами несокрушимости всех защитников Украины", - заметил Парубий.

Он подчеркнул, что государственность тогда, в 1918-м, как и в 2014-м, спасали добровольцы. "Так, в Киеве несколько сотен украинских ребят-студентов, не колеблясь, согласились стать в ряды украинской армии на защиту страны. Они еще не имели военного опыта, однако, исполненные веры, пошли в бой с шеститисячной вышколенный армией захватчиков", - говорится в обращении.

Парубий отметил, что с детства восхищается силой духа этих юношей. "Они не боялись смерти. Перед глазами врага в последние минуты своей жизни спели украинский гимн – "Ще не вмерла Украина" – как символ несокрушимости нашей нации", - добавил он.

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По его словам, своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу следующие поколения, в том числе и нынешних украинских воинов, которые в зоне АТО стоят на смерть за украинскую государственность, по всему фронту останавливая российского оккупанта.

"Давайте же помнить и вспоминать в этот день не только Героев Крут и Бахмача, но и всех воинов, отдавших свою жизнь за Украину! Пусть их пример вдохновляет нас на самоотверженную совместную борьбу против врага за свободную и достойную жизнь нашего народа в своем независимом государстве!" - подчеркивается в обращении спикера.

Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.