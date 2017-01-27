Парубий не сомневается, что Российская империя "в конце концов развалится"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации книги “Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну”.

“У меня нет никаких сомнений, что Российская империя, как и любые империи, в конце концов развалится из-за своей несостоятельности и из-за излишней агрессивности”, - заявил Парубий.

Читайте такжеВашингтонские дела украинских депутатов

Он уверен, что “тот дух, который рождал новую Украину на Майдане, на войне, он приведет к украинской победе, к построению новой мощной державы, которая станет региональным лидером, которая сможет быть фактором безопасности во всем регионе”.

По словам Парубия, наибольшая заслуга в этом будет добровольцев. “У меня нет никаких сомнений, что в той войне, которую развязала Российская Федерация, в конце концов победит украинский народ, дав отпор агрессору...”, - подчеркнул председатель ВР.

По словам Парубия, нет никаких сомнений, что в том, что «смогли остановить врага и затем перешли в контрнаступление, есть, прежде всего, заслуга добровольческих батальонов. “Добробаты стали идеологической основой Украинской армии”, - подчеркнул он.

Парубий добавил, что в Украине было много подразделений, которые были лучше обучены, в которые “Украинское государство вкладывало большие средства, чтобы дать им соответствующую подготовку, но многие из них в первые же дни перешли на сторону врага, как это было с подразделениями “Беркута”, многие из них просто саботировали любые приказы, а многие из них просто боялись, просто были неспособны идти в решающий бой”.

По его словам, именно появление добровольцев на передовой “изменило саму психологию войны”. Парубий подчеркнул, что люди, “которые прошли бои на Майдане, были готовы к бою, были готовы отдавать жизнь за свою Родину”.