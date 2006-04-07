У депутата Задорожного украли ”Лексус GX470”
09:55, 07 апреля 2006Общество
744
За последние несколько дней в Киеве "сделали ноги" трем дорогим джипам
По мнению милиции, в столице "работает" банда профи. В уголовном розыске отмечают, что чаще всего украденные авто перегоняют в Беларусь, поскольку там можно зарегистрировать машину и с сомнительными документами.
Машину бывшего представителя Кучмы в парламенте Александра Задорожного украли вчера из проспекта 40-летия Октября. Стоимость авто - от 100 тысяч долларов, в зависимости от "фарша". Несколько дней назад были украдены два внедорожника стоимостью каждый 300 тысяч долларов.
По материалам газеты "Сегодня»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter