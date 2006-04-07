У депутата Задорожного украли ”Лексус GX470”

По мнению милиции, в столице "работает" банда профи. В уголовном розыске отмечают, что чаще всего украденные авто перегоняют в Беларусь, поскольку там можно зарегистрировать машину и с сомнительными документами.

Машину бывшего представителя Кучмы в парламенте Александра Задорожного украли вчера из проспекта 40-летия Октября. Стоимость авто - от 100 тысяч долларов, в зависимости от "фарша". Несколько дней назад были украдены два внедорожника стоимостью каждый 300 тысяч долларов.

По материалам газеты "Сегодня»