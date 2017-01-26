В МВД объяснили, придется ли украинцам менять водительские права каждые 5 лет

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос о том, правда ли, что его заместитель предлагает сдавать экзамены для получения водительских прав каждые 5 лет.

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"Есть мировая практика по водительским удостоверениям, и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы", - написал он.

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