В Украине обещают снегопад

Завтра в Украине временами ожидается снег и мокрый снег, в Закарпатье и крайнем юге страны с дождем, в западных областях местами сильные осадки. В Украине, кроме западных областей, кое-где гололед, налипание мокрого снега; на дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер на Правобережье ожидается преимущественно северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, в западной части кое-где порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат днем 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на Левобережье 5-10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье, Одесской области и в Крыму местами 3-6° тепла.

24-25 декабря - облачно с прояснениями. Временами снег, мокрый снег, на юге и востоке страны с дождем. Местами налипание мокрого снега, гололед, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный (в южной части северо-западный), 7-12 м/с, 24 декабря в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (днем в Крыму и в Закарпатье до 5° тепла, ночью в восточной части, на протяжении суток 25 декабря в западных, северных и центральных областях 0-6° мороза); в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

26 декабря - небольшой, в южной и восточной части умеренный снег и мокрый снег, 27 декабря - постепенное прекращение осадков.

Температура 26 декабря ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза, 27 декабря ночью 6-11°, на севере Левобережья до 15° мороза, днем 3-8° мороза; в Крыму и в Закарпатье ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (ночью 27 декабря 0-6° мороза).

В Киеве во вторник временами ожидается снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

По области – облачно, временами снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

24-25 декабря - облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 24 декабря от 3° мороза до 2° тепла, 25 декабря 1-6° мороза.

26-27 декабря - без существенных осадков, только ночью 26 декабря небольшой снег. Температура 26 декабря ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза; 27 декабря ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.