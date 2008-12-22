Джип «Тойота-Прадо» заехал в подземный переход и сбил трех людей

Вчера в 12.30 в Макеевке Донецкой области водитель автомобиля „Тойота-Прадо” не справился с управлением, заехал в подземный пешеходный переход, где сбил трех пешеходов, после чего задним ходом выехал из перехода и допустил столкновение с 5 легковыми автомобилями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП пострадали 4 человека: водитель джипа и трое пешеходов, один из которых умер в больнице.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 80 ДТП, при которых погибли 8 и травмированы 95 человек.