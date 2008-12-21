Фирташ подает в суд на Тимошенко

Бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ подает в суд на премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО за обвинение в финансовых сделках банка «Надра».

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Бизнесмен подчеркнул, что премьер-министр выдвинула очень серьезные обвинения банку и он не имеет права молчать. «Банк «Надра» - это пятый банк в стране, третьей по объему наличной сети, то есть это банк, в сущности, для населения, поэтому очень важно, чтобы банк работал нормально», - отметил он.

По словам Д.ФИРТАША, все средства от Национального банка Украины банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что все эти средства пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов.

Бизнесмен отметил, что заявления Ю.ТИМОШЕНКО о причастности к незаконным сделкам отрицательно могли повлиять на судьбу банка. Он подчеркнул, что после краха «Проминвестбанка» украинская банковская система не выдержала бы «падения» еще одного банка.

Кроме того, Д.ФИРТАШ подчеркнул, что этот иск должен быть и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

По словам премьера, с 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возвращение депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного. курса.

Потом, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню, и после укрепления гривны на уровне приблизительно 6 грн. за доллар снова перевести в валюту.

“Они планировали через такую операцию купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ожидать, пока (курс) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой операции», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов.

“Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было”, - сказала премьер.