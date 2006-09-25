На Буковине принимают меры для защиты бомжей от холодов

На Буковине с целью обеспечения социальной защиты бездомных граждан и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в областном и районных центрах создают пункты раздачи горячей еды, резервы коек для обмороженных в больницах, запасы теплой одежды и обуви.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, это происходит во исполнение соответствующего распоряжения главы облгосадминистрации Владимира КУЛИША.

Во избежание летальных исходов от переохлаждения во время зимних морозов, в своем распоряжении глава ОГА обязал главное управление труда и социальной защиты населения создать оперативный штаб для срочного реагирования в особенно холодные периоды. В состав штаба войдут представители органов здравоохранения, работники правоохранительных органов и общества Красного Креста.

Также до 1 октября на Буковине будет подготовлен Центр ресоциализации бездомных Черновицкого объединения граждан “Народная помощь”, который будет действовать на время морозов, и отделения для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Зимой в каждом районе, в Черновцах и Новоднестровске будут организовывать пункты раздачи горячей еды.