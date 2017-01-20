Полторак надеется, что будущая обстановка позволит обойтись без мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майклом Фєллоном.

"Вы знаете, я очень надеюсь на то, что обстановка, которая сегодня существует в Украине, будущая обстановка позволит нам не проводить вообще мобилизацию", - сказал Полторак.

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При этом он обозначил цель, чтобы "заниматься тем, чтобы набирать в Вооруженные силы мотивированных, высокоподготовленных, профессиональных военнослужащих, бывших военнослужащих, которые имеют боевой опыт в зоне проведения Антитеррористической операции, заключать с нами контракты".

Он напомнил, что по итогам 2016 года было заключено практически 70 тысяч контрактов с военнослужащими.

При этом глава оборонного ведомства заявил, что "если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения Антитеррористической операции или будет осуществлена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить".