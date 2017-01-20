Полторак надеется, что будущая обстановка позволит обойтись без мобилизации
Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак надеется, что будущая обстановка позволит не проводить мобилизацию вообще.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майклом Фєллоном.
"Вы знаете, я очень надеюсь на то, что обстановка, которая сегодня существует в Украине, будущая обстановка позволит нам не проводить вообще мобилизацию", - сказал Полторак.
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При этом он обозначил цель, чтобы "заниматься тем, чтобы набирать в Вооруженные силы мотивированных, высокоподготовленных, профессиональных военнослужащих, бывших военнослужащих, которые имеют боевой опыт в зоне проведения Антитеррористической операции, заключать с нами контракты".
Он напомнил, что по итогам 2016 года было заключено практически 70 тысяч контрактов с военнослужащими.
При этом глава оборонного ведомства заявил, что "если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения Антитеррористической операции или будет осуществлена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить".