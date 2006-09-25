Трое подростков ножом убили 81-летнюю женщину

В Тернопольской области трое подростков убили 81-летнюю женщину, нанеся ей 8 ножевых ранений.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, убийство произошло в селе Гаи за Рудкой Зборовского района.

Двое братьев 13-ти и 17-ти лет со своим 15-летним приятелем решили ограбить женщину, зная, что живет она одна и получает материальную помощь, поскольку ее покойный муж был остарбайтером.

Убив женщину, подростки нашли в ее доме 2 тыс. 750 грн. «Старшие взяли себе по тысяче гривен, младшему дали 750 гривен. Деньги злоумышленники пересчитали во дворе у братьев под собачьей будкой. Правда, достаточно быстро они их потратили, купив мобильные телефоны. На момент задержания деньги остались только у самого молодого”, – рассказала Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее словам, двое старших подростков арестованы, решается вопрос о задержании 13-летнего.