Еще 8 украинцев оказались в плену у пиратов

По сообщению Посольства Украины в Республике Кения, 16 декабря с.г. в Аденском заливе пиратами захвачено судно „Bosphorus Prodigy” турецкой компании „Isko Marine Shipping company” под флагом Антигуа.

Согласно информации британского военного атташе в Найроби, которая впоследствии была подтверждена посольством Турции в Кении, в состав членов экипажа упомянутого судна входят 8 граждан Украины и 3 гражданина Турции, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Посольству Украины в Турции и Генеральному Консульству Украины в Стамбуле дано поручение взять дело на особый контроль, принять безотлагательные меры с целью установления контакта с судовладельцем и максимально способствовать скорейшему освобождению заложников.

Дело находится на особом контроле в посольстве Украины в Кении и в Департаменте консульской службы.