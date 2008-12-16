Наличный доллар дорос до 8,5 гривен

Средний курс доллара в коммерческих банках Киева достиг 8,05/8,50 грн., евро – 10,90/11,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 11,00/11,40 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,60 грн., евро – 11,00/11,90 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 8,10/8,60 грн., евро – 10,90/11,83 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,90/8,50 грн., евро – 10,75/11,75 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,00/8,40 грн., евро – 10,50/11,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,05/8,35 грн., евро – 10,8756/11,33 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,6538 грн., 1 евро - 10,340284 грн.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.