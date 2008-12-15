Право на реализацию арестованного имущества получили 5 компаний

Право на реализацию в 2009 году имущества, арестованного государственной исполнительной службой Министерства юстиции, получили 5 украинских компаний: ГАК «Национальная сеть аукционных центров», ООО «ЮНОР», ЧП «Нива – В.Ш.», ЧП «Специализированное предприятие юстиция» и Украинская универсальная товарная биржа.

Соответствующие результаты тендера по определению специализированных организаций–реализаторов подписал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Право на реализацию имущества компании-победители получат до конца 2009 – начала 2010 года.

Как сообщалось, заявки для участия в тендере на право реализации в 2009 году имущества, арестованного Государственной исполнительной службой Минюста, подали 19 специализированных организаций. Тендер состоялся 27 ноября 2008 года. При рассмотрении заявок претендентов оценивалось наличие в компании квалифицированных специалистов, в том числе специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов. Определялась готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества, как ликвидного, так и неликвидного. А также проверялись остальные условия, которые закреплены Положением об условиях и порядке проведения тендеров по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества, – наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и т.д.

По информации, на протяжении 10 месяцев 2008 года на реализацию специализированным организациям было передано арестованного имущества на сумму 795 млн. 679 тыс. 644 грн. Реализовано на протяжении года было имущества на сумму 144 млн. 195 тыс. 431 грн. Снято имущества по продаже в установленном законом порядке на протяжении года на сумму 291 млн. 015 тыс. 165 грн. По состоянию на 1 ноября 2008 на реализации в специализированных торговых организациях находился остаток арестованного государственными исполнителями имущества на сумму 292 млн. 306 тыс. 749 грн.

Для сравнения, в 2007 году на реализации находилось арестованного имущества на сумму 746 млн. 307 тыс. 974 грн. Реализовано на протяжении года имущество на сумму 215 млн. 122 тыс. 055 грн. Снято имущества с продажи в установленном законом порядке на протяжении отчетного периода на сумму 182 млн. 224 тыс. 395 грн. Остаток имущества, который находился на реализации по состоянию на 1 января 2008, составлял 314 млн. 481 тыс. 377 грн.