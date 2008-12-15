Отец умершего ребенка не имеет претензий к врачам

В роддоме города Ужгорода опровергают информацию о гибели младенца в результате обесточивания аппарата жизнеобеспечения, которое произошло из-за отключения роддома от электроснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия произошла 10 декабря, сегодня об этом сообщили закарпатские СМИ.

По их данным, мальчик весом 1 кг 150 граммов родился на 26-27 неделе беременности. Из-за осложнения во время родов его поместили в реанимацию. Однако в тот же день, через 6 часов после рождения малыша, произошло отключение роддома от электроэнергии, соответственно, произошло обесточивание аппаратов искусственного дыхания и микроклимата. Якобы из-за этого ребенок умер.

Также сообщается, что в соседнем с палатой помещении находился электрогенератор, который должен обеспечивать родильное отделение током в случае аварийного отключения от централизованной сети. Однако электрогенератор находится в нерабочем состоянии. Ввиду этих обстоятельств, отец умершего ребенка намерен судиться с больницей.

Однако администрация роддома утверждает, что смерть младенца не связана с отключением электроэнергии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник медицинской части роддома Мирослав ШЕКЕТА, медицинское заведение действительно отключали от электроэнергии, однако не это стало причиной смерти малыша.

«Во время отключения электроэнергии ребенка сразу переключили на так называемые мешки Амбе - это специальные устройства для поддержания дыхания у ребенка, которыми пользовались еще до появления аппаратов дыхания, однако спасти ребенка не удалось. У него было слишком много патологий, в том числе сыграла свою роль тяжелая внутриутробная инфекция, что, собственно, и стало причиной гибели», - сказал начмед.

М.ШЕКЕТА также сообщил, что на момент отключения здания от электроэнергии в реанимации находились еще трое малышей, все они живы.

Начмед также зачитал корреспонденту УНИАН заявление отца умершего ребенка, в котором речь идет о том, что он не имеет никаких претензий к врачам.

В свою очередь, пресс-центр управления здравоохранения Закарпатской ОГА официально сообщил, что погибшему ребенку диагностировали «внутриутробную инфекцию плода, респираторный дисстрес, синдром тяжелой степени, крайнюю степень незрелости органов и систем».

По статистике западных врачей, в таких случаях выживает лишь 2-3% детей, отмечается в сообщении.

В комментарии также речь идет о том, что дизельную установку (генератор) роддом приобрел 2-3 месяца назад, и при отключении электроэнергии он должен был автоматически подсоединиться. Однако почему-то не сработал стартер, и почему этого не произошло, должны выяснить специалисты.

Прокуратура Закарпатской области направила в прокуратуру г. Ужгорода сообщение о гибели ребенка из-за отключения электроснабжения в Ужгородском роддоме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора области Виктория ПОПОВИЧ. По ее словам, городская прокуратура проведет проверку этой информации.