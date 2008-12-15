Рука Газпрома снова тянется к крану

Эксперты по энергетическим вопросам прогнозируют, что ОАО «Газпром» (Россия) может прибегнуть к ограничению поставок газа Украине в случае непогашения долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали в ходе круглого стола «Как избежать «газовой войны» между Украиной и Россией?» сегодня в Киеве.

«Запаса терпения «Газпрома», я думаю, хватит до 31 декабря, т.е. до окончания срока действия текущего контракта от 14 марта 2008 года», – сказал руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН.

В свою очередь, директор Международного Института политической экспертизы (г. Москва) Евгений МИНЧЕНКО сообщил: «Насколько я знаю, высший менеджмент «Газпрома» отменил свои новогодние каникулы и все готовятся встречать Новый год на рабочем месте. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что нас ждет такой же веселенький Новый год, причем абсолютно по субъективным причинам».

При этом он добавил, что «возможности договариваться у украинской стороны есть стопроцентные».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.

Переговоры продолжаются.

Напомним, что на рубеже 2005/2006 г. конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению газа и сбою поставок в Европу.