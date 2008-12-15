Доллар в обменниках уже по 8,00

Пункты обмена валют в центре Киева покупают доллар США в среднем по 7,75 грн., продают – за 8,00 грн.

Средний курс доллара в коммерческих банках Киева достиг 7,70/7,95 грн., евро – 10,00/10,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 7,60/7,90 грн., евро – 10,00/10,55 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,75/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 7,70/7,95 грн., евро – 10,15/10,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,60/7,99 грн., евро – 10,10/10,90 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,70/7,95 грн., евро – 10,00/10,60 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,65/7,85 грн., евро – 10,20/10,40 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,4731 грн., 1 евро - 9,969115 грн.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.