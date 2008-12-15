Украина депортировала «Сулико»

Из аэропорта «Борисполь» рейсовым самолетом в Грузию работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины депортировали гражданина этой страны Заза Джумберовича ШАРИКАДЗЕ, известного в криминальных кругах по кличке «Сулико».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, он был задержан накануне в Сумах в результате спецоперации работников ГУБОП МВД, УБОП в Сумской области и российских правоохранительных органов. Зареченский районный суд города Сумы принял решение о выдворении «Сулико» с территории Украины в Грузию с запретом на въезд на сроком на 5 лет.

По данным оперативников, уроженец Сухуми прибыл в Украину для перераспределения сфер криминального влияния.

По информации российских правоохранительных органов, «Сулико» является племянником в свое время влиятельного "вора в законе" Омарова Шарикадзе (Омара Тбилисского), который умер в Москве в 2003 году. "Сулико" был "коронован" в Москве в 1997 году при активном содействии его дяди и братьев МИКЕЛАДЗЕ - Мамуки и Джемо, также "воров в законе", которые унаследовали "воровскую" корону от своего отца Джемала Микеладзе по кличке "Арсен" .

В Москве «Сулико» контролировал деятельность грузинских преступных группировок, которые занималась кражами автомобилей, так называемых «воров-барсеточников», а также возглавлял преступную группу, которая специализировалась на разбойных нападениях и ограблениях. В 2003 и 2007 годах «Сулико» задерживали работники спецподразделения БОП РФ за причастность к незаконному обороту тяжелых наркотиков.