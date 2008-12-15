Судья Зварич объявлен в розыск

Председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, обвиняемый в получении взятки в особо крупных размерах, исчез из больницы, в которой проходил лечение. Сейчас он находится в розыске, пишет Коммерсант-Украина.

В минувшую пятницу Совет судей по совместному представлению председателей Верховного суда и Высшего административного суда уволил председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в связи с его несоответствием занимаемой должности. Напомним, 2 декабря Генпрокуратура (ГПУ) возбудила в отношении Игоря Зварича уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК ("получение взятки в особо крупных размерах"), однако судейская неприкосновенность не позволила взять обвиняемого под стражу. 3 декабря сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски в служебных помещениях и квартирах господина Зварича и семи его коллег, в ходе которых изъяли 1 млн долл. и 2 млн грн, причем большая часть этой суммы была обнаружена у главы Львовского апелляционного админсуда. После этого в квартире господина Зварича было проведено еще несколько обысков и обнаружено более $900 тыс.

9 декабря на специально собранной пресс-конференции господин Зварич признался, что всего в его квартире было найдено $1,9 млн. При этом он обвинил сотрудников Генпрокуратуры и СБУ в превышении служебных полномочий и заявил, что одолжил указанную сумму на строительство дома. Поведение господина Зварича на пресс-конференции возмутило представителей Совета судей. По мнению членов совета, он своим недостойным поведением не только опорочил звание судьи, но и бросил тень на судейское сообщество Украины. Совет судей принял решение обратиться в Высший совет юстиции с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Игоря Зварича с поста судьи "за нарушение присяги".

Сразу после того как Совет судей уволил Игоря Зварича, он исчез из частной клиники, в которой проходил лечение. Беспрепятственно покинуть больницу господину Зварычу позволила судейская неприкосновенность. "Поскольку обвинение Игорю Зваричу было предъявлено Генпрокуратурой, он давал подписку о невыезде из Львова. Однако 12 декабря покинул территорию частной клиники `Богдан` в Бибрке вблизи Львова. Сейчас господина Зварича нет и во Львове. Пока его местонахождение нам не известно, поэтому он объявлен в розыск",– заявил начальник управления СБУ во Львовской области Анатолий Матиос.