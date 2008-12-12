Прокуратура велела восстановить теплоснабжение в Киеве

Прокуратура города Киева провела проверку законности ограничения поставок ОАО «Киевгаз» природного газа объектам жизнеобеспечения столицы и внесла предписание о немедленном возобновлении теплоснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что во время отопительного периода 2008-2009 годов ОАО «Киевгаз» ограничило поставку природного газа всех объектов потребления теплоэнергии, в том числе объектов жизнеобеспечения Киева (жилые дома, больницы, учебные заведения, детские учреждения, магазины и другие объекты), что является нарушением требований Закона Украины «О теплоснабжении» и гарантированных Конституцией Украины прав.

По результатам проверки прокуратурой города Киева на действия ОАО «Киевгаз» внесено предписание о немедленном возобновлении теплоснабжения для обеспечения жилищно-коммунальными услугами населения, предприятий и организаций.