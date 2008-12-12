В Киеве у сотрудника банка отобрали более 400 тысяч

Вчера в Киеве около 16.00 двое неизвестных отобрали у сотрудника Первого украинского международного банка сумку, в которой находилось более 400 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУМВД в городе Киеве, инцидент произошел неподалеку от банковского отделения, которое расположено на Оболонском проспекте. Когда сотрудник банка выходил из автомобиля, следуя в финансовое учреждение, нападающие сбили его с ног и отобрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту ограбления (ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Предпринимаются для установления и задержания злоумышленников.