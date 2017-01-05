У боевиков заявили, что в формулу обмена пленными "всех на всех" внесли изменения

«На последних встречах (21 декабря в Минске) было предложено новое уточнение – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах», — цитирует Пушилина сепаратистский ресурс.

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Напомним, по словам первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности, впрочем переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков.