"Козырь, который Москва держит в рукаве": Геращенко сообщила о шантаже России пленными

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает 5.ua.

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"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша (Плотницкий и Захарченко - УНИАН), а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой: искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", - сказала она.

Напомним, 23 декабря в ходе скайп-конференции гуманитарной подгруппы по Донбассу украинская сторона в очередной раз поднимала вопрос освобождения пленных, однако, по словам Геращенко, Россия не готова отпустить заложников.