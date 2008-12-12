Половина жителей Днепропетровска считают себя бедными

Более половины жителей Днепропетровска считают себя бедными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Института Горшенина, проведенного в рамках годовой программы исследований «Настоящий Днепропетровск».

В частности, согласно результатам исследования, переданным УНИАН, практически половина (40,4%) респондентов ощущает себя бедными - им хватает на питание, но приобретение одежды или обуви уже вызывает трудности. Нищими чувствуют себя 15,9% опрошенных жителей Днепропетровска, они едва сводят концы с концами, иногда не хватает на питание.

Как отмечают в институте, сравнение оценок респондентами своего материального положения в сентябре, в ноябре и декабре показало, что за последние три месяца в 2,5 раза сократилась группа людей, не испытывающих материальных трудностей, за исключением особо крупных покупок (жилья, дорогого автомобиля и т. п.).

Руководитель департамента социологии Днепропетровского филиала Института Горшенина Светлана МАНЬКО подчеркнула, что отсутствие материальных трудностей сегодня констатировали лишь 10,7% от общего количества опрошенных. Вместе с тем, если учесть данные исследования "Общественные организации Днепропетровска", проведенного в июле 2008 года, количество людей, готовых самостоятельно решать возникающие проблемы, увеличилось с 0,2% до 40%.

Согласно исследованию, большинство горожан (76,2%) не удовлетворены действиями местных властей и регулярно сталкиваются с нарушением своих прав (48% - часто, 31,2% - редко). По мнению днепропетровцев, городские власти должны уделять больше внимания вопросам состояния дорог (44,9%), качества медицинского обслуживания (44%), экологии (37,3%).

40,3% считают, что общественные организации не влияют на работу органов местной власти и лишь треть (27,4%) придерживаются мнения о влиятельности общественников на органы власти. При этом примерно треть опрошенных (28,6%) не знают ни одной общественной организации.

Оценивая результаты исследования, эксперты Института Горшенина сделали вывод, что приметой кризиса стало то, что в 2 раза больше горожан, по сравнению с результатами двухмесячной давности, ожидают от местных властей решения проблем безработицы. Днепропетровцы, как и до кризиса, чаще всего сталкиваются с нарушением своих потребительских и экологических прав.

*** В рамках годовой программы социологических исследований «Настоящий Днепропетровск» Институт Горшенина завершил девятое исследование, которое проводилось с 1 по 8 декабря 2008 года в Днепропетровске. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Днепропетровска, было опрошено 1203 респондента, которые представляют собой взрослое население города в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и район города, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.