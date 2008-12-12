Тигипко: банки с иностранным капиталом готовы вкладывать в украинские

Объем средств, необходимый для рекапитализации украинских банков, оценивается приблизительно в сумму около 6 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Сведбанка» Сергей ТИГИПКО.

Такие средства есть в Украине, в том числе за счет средств Международного валютного фонда, отметил С.ТИГИПКО. По его мнению, банки с иностранным капиталом не будут нуждаться в рекапитализации за счет Стабилизационного фонда страны, а напротив, будут готовы вливать капитал в другие украинские банки. Таким образом, по мнению С.ТИГИПКО, объем средств, использованных на эти цели, может составить около 10-11 млрд. долл.

С.ТИГИПКО также отметил, что в законодательном порядке необходимо будет упростить сроки и процедуры регистрации увеличения основного капитала банка, а также упростить процедуру слияния и поглощения банка.