Киевсовет дал согласие на продажу 7 земельных участков (список)

Киевский городской совет дал согласие на продажу 7 земельных участков в столице общей площадью 4,31 га за 89 млн. 720 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения Киевсовет принял вчера на очередном пленарном заседании.

Согласно документам решений, ООО “Мелвикс” продан земельный участок на ул. Борщаговская, 2 в Шевченковском районе площадью 0,01 га за 221 тыс. грн. Землю предусмотрено использовать под строительство торгово-офисного центра с паркингами. “Мелвикс” обязуется осуществить благоустройство ландшафтной зоны по указанному адресу. ООО “Киев житло-инвест менеджмент” для строительства гостиничного комплекса с объектами общественного назначения продан земельный участок площадью 0,44 га по адресу ул. Красноармейская, 35-35 б-37 в Печерском районе за 11 млн. 38 тыс. грн..

ООО “Инвестстройкомплекс” для строительства торгово-офисного комплекса с паркингами на ул. Межигорская, 85 в Подольском районе продана земля за 17 млн. 301 тыс. грн. Площадь участка составляет 1,01 га.

ООО “Кинопанорама” проданы земельные участки на ул. Шота Руставели, 19 (А) в Печерском районе для строительства многофункционального комплекса в составе объектов гостиничного, офисного, торгового назначения с подземным паркингом. В целом компания получила в собственность 0,27 га земли за 6 млн. 810 тыс. грн..

Частному лицу Киевсовет продал земельный участок на ул. Панфиловцев, 22 в Печерском районе площадью 0,02 га за 1 млн. 56 тыс. грн.. Здесь предусматривается строительство жилого дома.

ОАО “АК-Транс” для строительства и реконструкции существующих нежилых зданий под производственные и административно-бытовые помещения продан земельный участок площадью 2,49 га на ул. Оранжерейной, 1 в Шевченковском районе за 50 млн. 390 тыс. грн.

ООО предприятию с иностранными инвестициями при участии украинского капитала “Фирма “Надия” для эксплуатации административно-хозяйственного здания продан земельный участок площадью 0,07 га на ул. Старонаводницкой, 2-20 в Печерском районе за 2 млн. 904 тыс. грн.