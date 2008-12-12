Мировой спрос на нефть снизится впервые за 25 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в 2008 году впервые за 25 лет в связи с последствиями мирового финансового кризиса, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Агентства.

В отчете МЭА говорится, что мировой спрос на нефть в 2008 году снизится впервые с 1983 года. По прогнозам аналитиков, мировой спрос на "черное золото" в 2008 году снизится до 85,8 миллионов баррелей в день.

Что касается спроса на нефть в 2009 году, то он, "как ожидается, снова начнет расти - до 86,3 миллионов баррелей в день", на фоне оздоровления мировой экономики, которое прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

В своем предыдущем отчете МЭА прогнозировало мировой ежедневный спрос на "черное золото" в размере 86,2 миллиона баррелей в 2008 году и 86,5 миллионов баррелей в 2009 году.

"В декабре предложение (нефти) еще снизится", - говорится также в отчете МЭА в связи с предстоящим заседанием Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое, как ожидается, пройдет 17 декабря в Оране (Алжир).

Согласно опросу, проведенному 9-10 декабря агентством Рейтер среди аналитиков 11 банков, компаний и групп исследователей, почти все респонденты считают, что ОПЕК на встрече в Оране объявит о сокращении объема добычи нефти по меньшей мере на 1 миллион баррелей в день. Некоторые опрошенные считают, что Организация может снизить объем добычи и на 2 миллиона баррелей.

РИА «Новости»