Прогноз погоды на 12 - 16 декабря

В Украине 12 декабря переменная облачность. Без осадков. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах местами гололед.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной и южной части порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат до 28 м/с. Температура ночью - 0-5° мороза, в Одесской области и на побережье Крыма - 2-7° тепла; днем - 0-5° тепла, на крайнем западе и юге - 6-11° тепла; в Карпатах ночью - 3-8° мороза, днем - от 3°морозу до 2° тепла.

13-14 декабря малооблачная погода. Без осадков. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной и южной части отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, в восточной части, Приазовье и в Карпатах местами 11-13° мороза, на юге Крыма - 0-5° тепла; днем - от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье и в Крыму - 2-7° тепла.

15-16 декабря без осадков. Температура ночью - 3-9° мороза, на Левобережье местами 10-12° мороза, днем - от 4° мороза до 2° тепла; на Закарпатье, юге Крыма и в Одесской области ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 1-7° тепла.

В Киеве 12 декабря без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем - 2-4° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла.

13-14 декабря малооблачная погода. Без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 2° тепла до 3° мороза.

15-16 декабря без осадков. Температура ночью - 4-9° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.