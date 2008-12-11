В Киеве мошенник вынес из храма старинную икону

В Киеве неизвестный мошенническим путем завладел старинной иконой Пресвятой Богородицы, которая находилась в храме Николая Набережного в Подольском районе.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Подольского райуправления милиции по вопросам связей с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, 10 декабря днем неизвестный мужчина зашел в церковь и, отрекомендовавшись реставратором, предложил бесплатно предоставить свои услуги.

По словам А.РАДКЕВИЧА, по получении согласия со стороны священников злоумышленник под предлогом покупки нашатырного спирта для реставрации вышел из церкви, предварительно спрятав икону под верхней одеждой.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Милиция просит граждан, которым что-либо известно о мошеннике, сообщить в Подольское райуправление милиции.