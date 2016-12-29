Родные украинских заложников безрезультатно просили боевиков ускорить их освобождение - СМИ

Сегодня в "серую зону" на передачу боевикам 15 человек задержанных приехали близкие захваченных террористами украинцев. Они собирались просить боевиков об ускорении обмена и узнать последние новости, но ничего не получилось. Об этом сообщил журналист "112 Украина".

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"На передачу приехали сегодня родственники украинских военных, это матери и жены. Уже более 2 лет некоторые находятся в Макеевском СИЗО. Родственники хотели пообщаться с представителями боевиков и попросить ускорить обмен своих родственников и узнать последние новости, но они ни о чем не договорились и были расстроены", - сказал корреспондент.

Напомним, ранее сегодня Украина передала боевикам в знак доброй воли 15 пленных. Украинская сторона готова отдать ОРДЛО 228 человек в обмен на 48 украинских заложников.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передача состоялась сегодня в районе населенного пункта Майорск в рамках ранее данного украинской стороной обещания передать "безвозмездно" 15 боевиков, которые содержатся на контролируемой украинскими властями территории. Также относительно передачи пленных, которых боевики удерживают у себя, Гитлянская сказала, что это зависит от них.

По словам советника главы СБУ, для Украины важно идти дальше, чтобы забрать 48 заложников, которых удерживают на оккупированной территории. По словам Тандита, священники также говорили: учитывая, что это знак доброй воли и он был приурочен к Рождеству, нужно, чтобы освободили всех людей, так как у каждого заложника есть близкие, которые ждут его.