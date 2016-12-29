"Встречающие были раздражены": Тандит рассказал о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли

Об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы уже едем в машине в сторону Бахмута и Славянска. Перед этим мы вышли на нейтральную территорию и передали туда бывших 15 заключенных, как знак доброй воли. Мы подтвердили делом, что мы идем дальше и хотим сделать все, чтобы возобновился процесс освобождения наших заложников", - рассказал подробности Тандит.

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По его словам, переданные боевикам люди совершили преступления против целостности Украины, в основном это 258 статья - участие в незаконных военных формированиях, терроризм. Среди них было 6 женщин.

"Во время передачи этих людей ко мне подошли люди, которых мы передавали, мы отошли в сторону за автобус, они стали благодарить за то, что мы делаем. Я увидел раздражение у тех, кто приехал из Донецка и Луганска. То, что было сделано нами - и это наше решение, наверное им не очень понравилось", - добавил Тандит.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передача состоялась сегодня в районе населенного пункта Майорск в рамках ранее данного украинской стороной обещания передать "безвозмездно" 15 боевиков, которые содержатся на контролируемой украинскими властями территории. Также относительно передачи пленных, которых боевики удерживают у себя, Гитлянская сказала, что это зависит от них.

Ранее украинская сторона заявила, что выдаст ОРДЛО 15 помилованных лиц и рассчитывает на "гуманизм" в ответ.

По словам советника главы СБУ, для Украины важно идти дальше, чтобы забрать 48 заложников, которых удерживают на оккупированной территории.

По словам Тандита, священники также говорили: учитывая, что это знак доброй воли и он был приурочен к Рождеству, нужно, чтобы освободили всех людей, так как у каждого заложника есть близкие, которые ждут его.