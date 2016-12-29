Украина готова отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников - СБУ

19:30, 29 декабря 2016
Политика
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Украинская сторона готова отдать ОРДЛО 228 человек в обмен на 48 украинских заложников.

Тандит: Мы готовы сейчас не только передать 15 человек, но и отдать 228 человек / Фото УНИАН

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире «112 Украина».

«Мы готовы сейчас не только передать 15 человек, но и отдать 228 человек, чтобы забрать 48 наших заложников»,- сказал Тандит.

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Он подтвердил передачу представителям ОРДЛО 15 человек.

«Буквально несколько минут назад мы сели в машину и уже двигаемся в сторону Бахмута, Краматорска и Славянска. До этого мы вышли на нейтральную территорию и передали туда бывших 15 заключенных как знак доброй воли, подтвердив, что мы хотим сделать все для возобновления процесса освобождения наших заложников»,- отметил советник.

По его словам, это люди, которые совершали преступления против целостности Украины, в основном по ст. 258 ( участие в незаконных военных формированиях). Среди них было 6 женщин. По словам Тандита, «на руках этих людей нет крови».

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