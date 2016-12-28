Коста-Рика отменила визы для украинцев

Правительство Коста-Рики с декабря 2016 года ввело безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Однако, «безвиз» со страной действует на поездки до 90 дней.

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«Необходимым условием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики», - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешествующего.