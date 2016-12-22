Рада не будет рассматривать вопрос введения визового режима с РФ - Арьев

Вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией не будут выносить на рассмотрение Верховной Рады. Об этом заявил нардеп, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Рады по иностранным делам Владимир Арьев, передает «РБК-Украина».

По словам Арьева это вопрос не в компетенции парламента.

"Никогда не вынесут этот вопрос (на голосование - ред.). Это не в компетенции Верховной Рады, это в компетенции правительства. Верховная Рада не вводит визовый режим", - заявил Арьев.

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Нардеп отметил, что парламент может лишь призвать правительство принять соответствующее решение.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией.

"Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Но реально давайте честно себе скажем: мы имеем войну с Россией на сегодня. Войну, причем, классическую и гибридную. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, как мы будем в дальнейшем вводить визовый режим", - сказал Климкин.

Министр отметил также, что визовый режим - это отношения между цивилизованными странами.