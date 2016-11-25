В Одессе из-за возможного приезда "главного догхантера страны" пикетировали управление полиции

Как передает корреспондент УНИАН, днем зоозащитники собрались возле административного здания главного полицейского управления, расположенного на улице Еврейской.

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Они держали плакаты: «Живодеры убивают», «Власть бездействует», «Бояться надо не собак, а тех, кто их убивает», «Живодеров за решетку», «Убийство собаки – шаг к убийству человека» и другие.

Пикетчики заявили, что сегодня в Одессу приехал житель Киева Алексей Святогор, который, по утверждению присутствующих, является так называемым догхантером, который массово травит бездомных животных, и в столице в отношении него открыто 2 уголовных производства по этой причине.

По словам организаторов акции, этот человек позиционирует себя как «главный догхантер» и пообещал в Одессе массовое истребление бездомных собак.

Активисты принесли фотографию киевлянина, под которой написано, что он «с особой жестокостью убил более 100 бездомных животных». Также под фотографией написаны номер его мобильного телефона, домашний адрес, марка автомобиля, на котором он якобы передвигается.

Протестующие утверждают, что поведение вышеназванного человека является неадекватным, и он представляет угрозу как людям, так и животным.

«Мы требуем, чтобы полиция задержала и выдворила живодера из города», — заявили они, используя громкоговоритель.

Активисты также заблокировали вход в админздание. К ним вышел заместитель начальника главного управления Сергей Махотин. Обращаясь к присутствующим, он сказал, что факты необходимо оформить в виде заявлений, согласно действующему законодательству, чтобы правоохранители могли должным образом отреагировать.