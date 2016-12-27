По делу о госизмене Януковича важные показания дал экс-депутат Госдумы РФ – Луценко

Как сообщает телеканал "112 Украина", об этом на брифинге в Краматорске заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор Генпрокуратуры – УНИАН): одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, который давал показания о влиянии подписанного письма - призыва к Путину ввести войска в Украину, решении Государственной думы об использовании вооруженных сил РФ за рубежом. Мы получили эти показания, и они будут обязательно положены в основу будущего обвинения. Все идет по плану. И следствие, и суд будут быстрыми и справедливыми", - сказал Луценко, не уточнив вместе с тем фамилию экс-депутата РФ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича дал разрешение следователю Генеральной прокуратуры на изъятие вещей и документов, находящихся в ведении Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Соответствующее постановление суда от 14 декабря 2016 года размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

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В постановлении отмечается, что у следствия возникла необходимость провести экспертизу почерка принадлежности подписи, а посему необходимо истребовать оригиналы заявления Януковича от 01.03.2014 года к президенту РФ Владимиру Путину об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины, а также других заявлений, которые поступали от Януковича к Путину и в Совет Федерации.

«Предоставить старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадиму Приймачку, а также представителям компетентных органов РФ, к которым следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможности временного доступа к вещам и документам, которые находятся в ведении Совета Федерации [...] с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления и других обращений и изъять их (осуществить их выемку)», - говорится в постановлении суда.