Правительство создало Архив национальной памяти для хранения документов КГБ

Как сообщила пресс-служба УИНП, об этом говорится в постановлении Кабинета министров «О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти» от 21 декабря.

Сейчас исторические документы репрессивных органов хранятся в силовых и правоохранительных ведомствах (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и судах.

«Создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия постоянного свободного доступа к украинским документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопуска и др. Следующие шаги - сформировать команду, обеспечить помещения и перевезти документы. Тогда будет полностью реализован закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы», - сказал руководитель УИНП Владимир Вятрович.

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Вятрович также заверил, что закон работает, и получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив, а также паспорт.

«К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ - например, не является функцией Национальной полиции заниматься историей. У них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того, чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти», - подчеркнул Вятрович.

Напомним, что доступ к архивам имеют все граждане Украины, а также иностранцы. На сегодняшний день украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен, по меньшей мере, до 2030 года.

21 мая 2015 года вступил в силу закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из ведомств силовых органов отраслевому государственному архиву Украинского института национальной памяти. Такой шаг поможет глубже узнать о прошлом и будет одной из гарантий невозврата тоталитарных практик в работе правоохранительных органов и специальных служб независимой Украины.

Постоянный доступ к архивным материалам репрессивных органов гарантирован каждому во исполнение законов Украины и рекомендации № R(2000) 13 Комитета министров Совета Европы государствам - членам ЕС по европейской политике доступа к архивам, которая считает объективно изучать собственную историю неотъемлемым признаком демократии.

После падения коммунистического режима Польша, Чехия, Болгария, страны Балтии и Центрально-Восточной Европы сделали доступными секретные документы карательных органов и тайной полиции и передали их гражданским ведомствам - аналогам Украинского института национальной памяти.