Откроется Всекрымская выставка-ярмарка народных промыслов

23 сентября в Симферополе впервые будет проходить Всекрымская выставка-ярмарка народных промыслов "Крым - живая традиция".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольского городского совета, по информации начальника управления торговли и сферы услуг горсовета Ольги МУРКО, в субботнем празднике традиционных ремесел примут участие около 100 народных умельцев из различных районов полуострова.

На выставке-ярмарке будут широко представлены изделия из дерева и лозы, чеканка, вышивки, произведения кузнечного, гончарного, ткацкого и кожевенного искусства. Кроме того, в рамках праздничной программы пройдут многочисленные конкурсы, концерты фольклорных коллективов и аукционы.

Выставка-ярмарка народных промыслов "Крым - живая традиция" организована Советом министров АРК, горсоветом Симферополя, Союзом содействия развитию сельского зеленого туризма в Крыму и республиканским Центром детского и юношеского творчества при спонсорской поддержке ряда симферопольских предприятий и банков.