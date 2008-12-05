Открылся фестиваль любительского кино и видео

Сегодня в Донецке открылся всеукраинский фестиваль любительского кино и видео «Другие территории».

Как передает корреспондент УНИАН, программа фестиваля, который продлится с 5 по 7 декабря, предусматривает проведение конкурсной программы в четырех номинациях: игровой фильм; документальный; анимационный и экспериментальный (клип, видео-арт, мобильное видео).

Для участия в фестивале подано более 60-ти заявок практически со всех регионов Украины.

Конкурсные показы продлятся в течение двух дней.

Кроме этого, Оргкомитетом запланированы тематические показы: "Молодое украинское кино"; "Современное документальное кино"; "Украинское кино: вчера, сегодня, завтра".

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы: "Сценарий в кино", "Монтаж в современном кино" и "Работа режиссера с актером".

Решение о присуждении премии и наград по итогам конкурса принимает и утверждает специальное жюри. В каждой из четырех номинаций предусмотрены награды и дипломы фестиваля. Фильмы, занявшие 1-3 места, согласно решению жюри награждаются специальными барельефами с изображением оленя (Золотой Олень). Кроме того, МКФ «Молодость», Студия экспериментального кинографа «Новые режиссеры» и культурный центр «Ени-Сола» учредили свои специальные призы и дипломы.

Фестиваль проводится с целью популяризации украинского кино и привлечения в увлекательный творческий процесс всех граждан страны и, прежде всего, молодежи. Участником фестиваля мог стать любой гражданин или резидент Украины в возрасте от 18 до 45 лет.

Фестиваль организован Донецким областным советом, Управлением культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации, ОКП «Донецккиновидеопрокат» и Студией экспериментального кинографа «Новые режиссеры».