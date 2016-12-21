В Минске объявили дату начала "режима тишины" на Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выражают приверженность устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, установившийся режим тишины должен стартовать с полуночи 24 декабря. Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

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Отмечается, что боевики согласились с этой датой.

"Мы, члены Трехсторонней контактной группы, и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00.00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне проведения АТО демонстрирует признаки дальнейшего обострения.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Враг значительно увеличил количество случаев нарушения режима тишины, обстрелов украинских позиций. Всего 47 фактов использования оружия против наших позиций зафиксирован за минувшие сутки против 24-х сутками ранее», - сказал Мотузяник.

По его словам, самой горячей точкой остается направление Світлодарської дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.