Все могилы советских солдат находятся под защитой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА открыла производство по делу по перезахоронению останков воинов из могил Великой Отечественной войны и послевоенного времени в городе Комарно Городоцкого района Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Омбудсмена.

По поручению Н.КАРПАЧЕВОЙ во Львовскую область для изучения ситуации на месте выехала рабочая группа специалистов Секретариата Уполномоченного. В ходе расширенного совещания, которое состоялось в Комарновском горсовете, члены рабочей группы довели до сведения городским депутатам и представителям местной христианской общины позицию Омбудсмана, которая заключается в том, что все без исключения военные захоронения времен Второй мировой войны являются интернациональными и находятся под защитой международного гуманитарного права.

“Право на уважительное отношение к местам захоронения лиц, погибших или умерших в результате военных действий, принадлежит к фундаментальным правам человека, которые защищаются законами, Женевскими конвенциями 1949 года”, - отмечает Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как были информированы члены рабочей группы Обмудсмана, “разрушение памятника и эксгумация останков советских воинов осуществлялись на основании решения городского совета и соответствующих разрешений, полученных лично от секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий”.

По данным Секретариата Уполномоченного, община города Комарно признала необходимым достойно почтить память всех похороненных, отдать им традиционные военные и христианские почести. Также решено провести дополнительные историко-архивные исследования, уточнить списки погибших воинов и установить их имена. “Местные власти выразили готовность проинформировать об указанных мерах представителей других государств и привести свои действия в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права”, – отмечает пресс-служба.