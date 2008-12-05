Все могилы советских солдат находятся под защитой
Во Львовскую обл. выехала рабочая группа
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА открыла производство по делу по перезахоронению останков воинов из могил Великой Отечественной войны и послевоенного времени в городе Комарно Городоцкого района Львовской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Омбудсмена.
По поручению Н.КАРПАЧЕВОЙ во Львовскую область для изучения ситуации на месте выехала рабочая группа специалистов Секретариата Уполномоченного. В ходе расширенного совещания, которое состоялось в Комарновском горсовете, члены рабочей группы довели до сведения городским депутатам и представителям местной христианской общины позицию Омбудсмана, которая заключается в том, что все без исключения военные захоронения времен Второй мировой войны являются интернациональными и находятся под защитой международного гуманитарного права.
“Право на уважительное отношение к местам захоронения лиц, погибших или умерших в результате военных действий, принадлежит к фундаментальным правам человека, которые защищаются законами, Женевскими конвенциями 1949 года”, - отмечает Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Как были информированы члены рабочей группы Обмудсмана, “разрушение памятника и эксгумация останков советских воинов осуществлялись на основании решения городского совета и соответствующих разрешений, полученных лично от секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий”.
По данным Секретариата Уполномоченного, община города Комарно признала необходимым достойно почтить память всех похороненных, отдать им традиционные военные и христианские почести. Также решено провести дополнительные историко-архивные исследования, уточнить списки погибших воинов и установить их имена. “Местные власти выразили готовность проинформировать об указанных мерах представителей других государств и привести свои действия в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права”, – отмечает пресс-служба.