"Назовем поименно всех, кто в неволе": во Львове напомнили о пленных украинских воинах (видео)
13:49, 21 декабря 2016Общество
462
Во Львове активисты организовали социальную акцию в поддержку пленных украинских воинов под названием "Назовем поименно всех, кто в неволе".
На площади возле памятника Шевченко собрались не равнодушные люди / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На площади возле памятника Шевченко собрались не равнодушные люди, чтобы вспомнить и поддержать украинских бойцов, которые остаются в плену боевиков на Востоке страны.
Читайте такжена Следующей неделе семьи пленных должны получить от государства 8 миллионов гривень – Геращенко
По словам корреспондента телеканала, на площади в основном собрались родственники пленных, они приехали из разных регионов Украины.
Поддержать бойцов пришли волонтеры и музыканты.
Во Львове активисты организовали акцию в поддержку пленных украинских воинов
Как сообщал УНИАН, по последним данным СБУ, в заложниках у боевиков на Донбассе остаются более 100 человек, пропавшими без вести считаются 495.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter