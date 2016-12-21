"Назовем поименно всех, кто в неволе": во Львове напомнили о пленных украинских воинах (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На площади возле памятника Шевченко собрались не равнодушные люди, чтобы вспомнить и поддержать украинских бойцов, которые остаются в плену боевиков на Востоке страны.

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По словам корреспондента телеканала, на площади в основном собрались родственники пленных, они приехали из разных регионов Украины.

Поддержать бойцов пришли волонтеры и музыканты.

Как сообщал УНИАН, по последним данным СБУ, в заложниках у боевиков на Донбассе остаются более 100 человек, пропавшими без вести считаются 495.