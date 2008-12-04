На главную Новогоднюю елку Украины уйдет 450 живых деревьев

450 живых елок будет использовано в этом году для создания главной Новогодней елки Украины, которая будет смонтирована в Киеве на Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, высота елки будет составлять 35 метров.

Главную елку зажгут 20 декабря в 16.00 в рамках сформированной столичной властью Программы общегородских новогодне-рождественских мероприятий.

Заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ отметил, что елки будут предоставлены из числа тех деревьев, которые срезают в пределах санитарного выруба зеленого насаждения.

«Вопрос использования искусственной елки появлялся в прошлом году, однако сумма на ее приобретение и установку составляет больше 3,5 млн. гривен. Выделять такие средства в период финансового кризиса нецелесообразно», - отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он напомнил, что монтаж металлических конструкций новогодней елки на Майдане Незалежности начнется 7 декабря, а до 13 декабря елка будет подключена к электросети.

В этом году елка будет оформлена цветными шариками (около 100 штук), гирляндами, снежинками. Будет введен новый светодиодный дизайн – световая гирлянда длиной около 5 км будет состоять из 15-20 тысяч лампочек. Благодаря новой компьютерной программе игра цветов на гирлянде не будет повторяться на протяжении 7 минут.

В КГГА сообщили, что на празднике зажжения Главной новогодней елки на Майдане Незалежности будут присутствовать руководители государства и города, почетные гости. Безопасность граждан и должностных лиц во время открытия елки и на протяжении проведения всех праздничных мероприятий обеспечит ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Впервые на празднике будет Дед Мороз – Санта-клаус, который приедет в Украину из Лапландии. Кроме того, будут организованы фольклорные театрализованные представления в исключительно украинском национальном формате.