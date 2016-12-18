В Украине считают еще более 10 "киборгов" пропавшими без вести - координатор по обмену заложников

В Украине в настоящее время считаются без вести пропавшими более 10 защитников донецкого аэропорта. Об этом сообщил координатор центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко, передает «112 Украина».

По его словам, работа по поиску этих «киборгов» продолжается.

"Колодий – это последний "киборг", местонахождение которого было известно. У нас еще без вести пропавшими считаются свыше 10 "киборгов", которых мы пытаемся отыскать. Мы надеемся, что они живы и где находятся в плену. Работа по их поиску продолжается", - отметил он.

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При этом Котенко отметил, что освобождение военнопленных проходит медленно из-за препятствия со стороны российской стороны.

"У нас все проходят долго, потому что есть определенная российская сторона, которая препятствует тому, чтобы наши военнопленные возвращались домой", - сказал он.

Напомним, сегодня из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

Освобождение защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви. Об этом рассказал УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного

"Наши священники по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного. Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - отметил он.